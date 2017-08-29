Повінь паралізувала четверте місто США: троє загиблих, десятки тисяч евакуйованих

Буревій «Гарві» та повінь, яка прийшла слідом за ним, паралізували Х’юстон, четверте за кількістю населення місто США. Жертвами стихії стали троє людей, десятки тисяч вимушено залишили свої будинки.

Синоптики прогнозують, що зливи в американському штаті Техас триватимуть ще щонайменше добу. На найбільше місто штату вже впали рекордні 75 сантиметрів опадів. Влада стурбована тим, що пізніше цього тижня може випасти ще до 61 сантиметра опадів.

Губернатор Грег Абботт підняв на допомогу національну гвардію Техасу, в якій зареєстровані 12 тисяч людей, щоб допомогти рятувальникам.

Президент Дональд Трамп має відвідати Техас 29 серпня.

Чиновники очікують, що в надзвичайних притулках розмістяться до 30 тисяч людей.

Закриті два головних аеропорти Х’юстона, більшість магістралей, залізничних ліній, багато шкіл. Припинили роботу розташовані в Техасі нафтопереробні заводи.