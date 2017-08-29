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29 Серпень 2017, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

Поблизу посольства США у Кабулі стався вибух, є загиблі

Сили безпеки Афганістану на місці нападу, 29 серпня 2017 року

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше однієї людини внаслідок вибуху, що стався в столиці країни, Кабулі, недалеко від посольства США. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, ще вісім людей були поранені.

Водночас речник керівника поліції Кабула Башир Муджахід повідомив, що загиблих – щонайменше п’ятеро. Він заявив, що вибух скоїв смертник.

Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджаб Даніш, вибух стався 29 серпня біля входу до відділення Банку Кабула.

У відомстві додали, що інцидент стався тоді, коли представники сил безпеки мали забирати свою зарплату.

Відповідальності за напад на себе наразі ніхто не взяв.

25 серпня у Кабулі стався напад на шиїтську мечеть, внаслідок чого 28 людей загинули, понад півсотні були поранені. Відповідальність за напад тоді взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

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