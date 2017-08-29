Росія порушила нову справу щодо засудженого в окупованому Криму Володимира Балуха – правозахисники

Cлідчий комітет Росії 22 серпня 2017 року порушив нову кримінальну справу проти засудженого в Криму українця Володимира Балуха за частиною 1 статті 318 Кримінального кодексу Росії (застосування насильства щодо представника влади). Такою була реакція слідчих органів на скаргу начальника Роздольненського ізолятора Валерія Ткаченко, повідомляє Кримська правозахисна група.

У документі, який мають правозахисники, сказано, нібито Балух 11 серпня 2017 року під час ранкового огляду камер ізолятора в коридорі вдарив ліктем у живіт капітана Валерія Ткаченка, після чого зайшов до камери №2, узяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ізолятора по правій руці.

За інформацією захисту Балуха, Ткаченко сам напав на ув’язненого, вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео.

На початку серпня адвокат Балуха подав скаргу на дії начальника ізолятора в селищі Роздольне Валерія Ткаченка за застосування сили до ув’язненого.

У квітні українець Володимир Балух уже заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку Ткаченка.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд анексованого Криму 4 серпня ухвалив вирок українському активісту Володимиру Балухові – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Захист має намір оскаржити вирок.

Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування активіста.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв'язку з ухваленням підконтрольним Кремлю судом вироку у справі громадянина України Володимира Балуха.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.