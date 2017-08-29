Високопосадовця Нацполіції Бута не притягнуть до відповідальності через декларацію – НАЗК

Національне агентство з питання запобігання корупції не знайшло підстав для притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності заступника начальника головного слідчого управління Нацполіції та фігуранта розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Дмитра Бута. Таким є результат перевірки його декларації за 2015 рік.

«Не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел», – йдеться у заключному висновку комісії.

Разом з тим перевірка встановила, що при поданні декларації за 2015 рік посадовець не вказав як цінне рухоме майно свого собаку, вартість якого «перевищує встановлений поріг декларування», чим порушив, вимоги частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Щодо незадекларованої нерухомості членів родини високопосадовця – 2 квартир та 2 гаражів, – то проблеми у цьому НАЗК не побачила.

«За даними суб’єктом декларування поясненнями, інформація стосовно вартості цих об’єктів нерухомості відсутня у зв’язку з їхнім відчуженням та припиненням у члена сім’ї права власності на них у 2016 році», – зазначено у висновку.

Між тим, як встановило розслідування «Схем», схоже, що слідчий на початку 2017 року проживав у квартирі, яку його дружина подарувала своїй матері: знімальна група програми зафіксувала, як Дмитро Бут на автівці Volkswagen Touareg виїжджав вранці з «Новопечерських липок» та їхав до будівлі МВС.

Квартири в елітному комплексі – не єдине придбане в останні роки майно родичів Бута. За даними сайту «Гарна хата», в грудні 2014 року слідчий став власником будинку на понад 300 квадратів у селі Гореничі під Києвом. А вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту, який заявив, що насправді будинок був куплений за його гроші, а не за гроші сина.

На початку 2016 року Дмитро Бут проходив переатестацію і комісія вирішила звільнити його «через службову невідповідність». Однак невдовзі Окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі, що колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе назвала «міліцейським реваншем».

Наразі Дмитрові Буту надана можливість повторно подати декларацію за 2015 рік з уже достовірними відомостями.