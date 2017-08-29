Голова Єврокомісії виступає за поліпшення відносин із Росією, але не будь-якою ціною

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що ЄС має прагнути до кращих відносин із Росією, але при цьому не відходити від своїх цінностей.

«Без Росії немає європейської безпеки у майбутніх століттях… ЄС має площу 5,5 мільйона квадратних кілометрів, Росія сама має 17,5. Ще питання є?», – додав він.

Юнкер також заявив, що ЄС має «знайти з Росією дискурс, який більше підходить для майбутнього». Але він наполягає на тому, щоб це було зроблено «без відмови від цінностей і принципів, зокрема щодо анексії Криму й інших питань».

Президент Єврокомісії вже неодноразово закликав до поліпшення відносин із Москвою, напружених через незаконну анексію Росією українського Криму і підтримку, яку Росія надає бойовикам на сході України.

У відповідь на агресію Росії в Україні ЄС запровадив економічні санкції проти Москви, які в червні були продовжені на чергові півроку.

ЄС також заморозив активи і запровадив заборону на отримання віз для 153 осіб і 40 організацій, яких вважає відповідальними за порушення українського суверенітету. Ці санкції, на думку дипломатів Євросоюзу, у вересні продовжать ще на шість місяців.