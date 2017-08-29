МОЗ: в Україні впроваджують електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів

В Україні впроваджують електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, завдяки запровадженню реєстру інсулінозалежних вдалося виявити низку порушень, зокрема, до запровадження реєстру, формування потреби в інсуліні було неточним або корупційно зумовленим – реальна кількість пацієнтів, що потребують інсулінотерпії є на десятки тисяч меншою.

У МОЗ зазначають, що закупівля препаратів інсуліну здійснювалася за тендерною процедурою, однак тендерна процедура не забезпечує прозорості вибору препаратів інсуліну та їх кількості.

За офіційною статистикою, яка щорічно надсилається до міністерства, в Україні є 220 тисяч інсулінозалежних пацієнтів, тоді як, в електронному реєстрі наразі 174 тисяч.

У МОЗ вважають, що ці дані вказують на наявність близько 46 тисяч неіснуючих осіб, які включалися до обґрунтування кількості грошей на закупівлю препаратів інсуліну за кошти держбюджету.

Впродовж останніх 8 місяців більшість областей перейшли на користування єдиним реєстром, проте затримка впровадження роботи реєстру створює умови для існування корупційних ризиків та невиправданої витрати бюджетних коштів, переконані у міністерстві.

Станом на січень 2016 року, за даними МОЗ, вУкраїні зареєстровано 1 223 604 хворих на цукровий діабет (без урахування даних Автономної Республіки Крим та території Донецької та Луганської областей, що не підконтрольні Україні), частина цих пацієнтів є інсулінозалежними.