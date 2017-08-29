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29 Серпень 2017, Київ 18:17
Новини | Події

Поліція: на Дніпропетровщині через вибух травмовані четверо дітей

На Дніпропетровщині в місті Підгородньому внаслідок вибуху травмувалися четверо дітей.

Як повідомляє прес-служба поліції,діти віком від 7 до 10 років гралися на подвір’ї, стався вибух – і всі четверо дітей отримали осколкові поранення.

За даними поліції, двох дітей у тяжкому стані доставили до лікарні: одну дитину – з осколковими пораненнями живота, іншу – з ампутацією кінцівки, іншим дітям також надається медична допомога.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху і походження боєприпасу.

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