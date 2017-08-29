Київ ініціює 31 серпня проведення відеоконференції Контактної групи – Оліфер

Українська сторона в Тристоронній контактній групі щодо урегулювання конфлікту на Донбасі ініціює 31 серпня проведення відеоконференції групи через недотримання бойовиками режиму припинення вогню. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Скайп-зустріч ТКГ необхідна в зв’язку з тим, що з боку ОРДЛО не дотримується режим припинення вогню, а також з метою закликати представників ОРДЛО забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон», – написала вона в своїй сторінці в Facebook.

Наступне засідання Контактної групи заплановане на 6 вересня.

Напередодні канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії і України повністю виконати свої зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Анґела Меркель і Емманюель Макрон нагадали Володимирові Путіну і Петру Порошенкові, що, незважаючи на спільну підтримку всіх чотирьох учасників «нормандського формату», проголошений у Тристоронній контактній групі режим припинення вогню не повністю дотримується.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.