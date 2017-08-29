Президент Словаччини на річницю антинацистського повстання 1944 року закликав частіше згадувати жертв нацизму

Президент Словаччини Андрей Кіска у виступі з нагоди 73-ї річниці Словацького національного повстання проти нацизму 1944 року наголосив, що треба частіше згадувати про день перемоги над нацизмом і про людей, які заплатили за це своїм життям.

«Нашим обов’язком є робити більше, ніж один раз на рік згадувати відважність предків і класти квіти до пам’ятників загиблим», – сказав президент Словаччини, виступаючи на урочистостях у місті Банська-Бистриця, що було центром повстання.

«В час, коли в нашій країні зухвало поводять себе послідовники нацистської й фашистської ідеології, мало згадувати і говорити», потрібно «поступово, крок за кроком знову вигнати фашистів з публічного життя», заявив Андрей Кіска.

Президент Словаччини у своєму виступі подякував українцям, а також представникам інших національностей – чехам, росіянам, білорусам, французам, болгарам, полякам, угорцям, – «які в боротьбі не залишили нас на самоті».

29 серпня 1944 року в місті Банська-Бистриця вибухнуло збройне повстання проти нацистському режиму тодішньої Словацької Республіки, яка існувала як союзник нацистської Німеччини з 14 березня 1939 року по 8 травня 1945 року. Постання поступово охопило значну частину території Словаччини. У вересні німецькі війська почали наступ на повстанців і придушили повстання наприкінці жовтня 1944 року.