У Німеччині російсько-німецького громадянина звинуватили в замаху на вбивство футбольної команди

У Німеччині прокуратура оголосила обвинувачення в замаху на вбивство чоловікові з громадянствами Німеччини і Росії, якого підозрюють у намаганні підірвати автобус із гравцями футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда.

Як заявила прокуратура Дортмунда, чоловіка, названого як Сергій Ф., обвинувачують у 28 замахах на вбивство у зв’язку з влаштованими у квітні біля автобуса команди вибухами.

Також його обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і влаштуванні вибуху.

Раніше у федеральній прокуратурі Німеччини заявляли, що 28-річний підозрюваний сподівався заробити гроші на очікуваному зниженні біржової ціни акцій клубу «Боруссія» в разі загибелі його гравців.

11 квітня на околиці Дортмунда пролунали три вибухи біля автобуса з футболістами клубу, які прямували на матч на стадіоні неподалік. Вони призвели до поранення одного гравця і одного працівника поліції, був пошкоджений автобус.

Випадок спершу розглядали як теракт – на його місці знайшли записку, зміст якої сприймали як натяк на ісламістський підтекст. У зв’язку з цим затримали іракця, підозрюваного у членстві в екстремістському угрупованні «Ісламська держава», але він виявився не причетним до нападу.