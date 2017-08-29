СБУ: 9 людей підозрюють у знищенні Запорізького алюмінієвого комбінату в інтересах Росії

Служба безпеки Україна повідомила дев’ятьом людям про підозру в знищенні Запорізького алюмінієвого комбінату в інтересах Росії.

Як повідомляє прес-служба СБУ, з 2006 року Запорізький алюмінієвий комбінат знищувався в інтересах конкурентів з Росії.

«Спочатку афілійовані з російськими бізнесменами структури придбали контрольний пакет акцій «ЗАлКу». Для реалізації оборудки у 2006–2008 роках замовники сформували організовану групу з представників російської компанії «Русал», колишнього керівництва комбінату, українських бізнесменів та іноземних громадян», – мовиться в повідомлені.

За даними СБУ, ці люди, використовуючи можливість впливати на ухвалення управлінських рішень на комбінаті, «під керівництвом російських кураторів забезпечили знищення основних виробничих потужностей «ЗАлКу» – у 2009 році, вони, зокрема, організували зупинку рудотермічних печей та основних виробничих ділянок електролізного виробництва».

Слідчі СБУ задокументували, що в 2015 році, перед поверненням комбінату у власність держави, через грубі порушення приватизаційних зобов’язань підозрювані активізували знищення підприємства – зокрема, здійснили розконсервацію та ліквідацію основних фондів «ЗАлКу», що призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства.

«Для остаточного знищення стратегічного комбінату зловмисники демонтували й вивезли з території цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам», – заявляють у СБУ.

За висновками експертів, у результаті цих дій державі завдано збитки на суму понад 39 мільйонів доларів США та понад сто мільйонів гривень.

За результатами розслідування кримінального провадження слідчі СБУ оголосили про підозру дев’яти членам організованого угруповання: один із фігурантів справи утримується під вартою, колишній директор заводу – під особистим зобов’язанням, серед підозрюваних троє громадян Росії.

Наразі компанія «Русал» не коментувала звинувачення українських силовиків, але раніше вона оскаржувала рішення про повернення «ЗАлК» у власність держави.

У березні 2015 року Верховний суд України остаточно повернув державі контрольний пакет акцій компанії «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».