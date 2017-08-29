Поліція: на святкування Рош-га-Шана в Умані очікується прибуття 30 тисяч паломників-хасидів

Національна поліція очікує прибуття близько 30 тисяч паломників-хасидів на святкування Рош-га-Шана в Умані у Черкаській області.

«З 20 по 21 вересня в Умані відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем. Із цієї нагоди Україна готується прийняти понад 30 тисяч людей із понад 20 країн світу», – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, забезпечувати громадський порядок поліція буде разом з працівниками Національної гвардії, цього року для гарантування безпеки планують залучити близько 500 поліцейських, а також щонайменше 15 працівників поліції держави Ізраїль.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму.

У ніч на Рош-га-Шана починають святкувати так, як записано в Торі (юдейському релігійному законі): масово і шумно. Саме в цей день, за юдейськими віруваннями, Всевишній вписує ім’я та подальше майбутнє до «Книги життя».