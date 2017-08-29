Прокуратура: через вибух на Дніпропетровщині троє дітей перебувають у реанімації

Дніпропетровська місцева прокуратура №3 відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху боєприпасу на Дніпропетровщині, троє дітей перебувають у реанімації.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, провадження відкрили за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (стаття 264 Кримінального кодексу України).

Сьогодні на подвір’ї одного з житлових будинків у місті Підгородне стався вибух боєприпасу.

За даними прокуратури, четверо дітей, 2007 року народження, отримали осколкові поранення внаслідок вибуху. Дітей госпіталізували до лікарні, троє з них перебувають у відділенні реанімації.