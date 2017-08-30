Скраплений газ «перекриває» Росія чи бере під контроль Медведчук? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Данилюк чи Омелян: хто першим втратить крісло в уряді Гройсмана? Визнати Росію агресором Верховна Рада нарешті зможе восени; Скраплений газ «перекриває» Росія чи бере під контроль Медведчук?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: політолог Олег Саакян, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь і військовий експерт Іван Якубець; голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко і політолог Валерій Гончарук; економіст Євген Олейников і експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.