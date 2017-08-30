Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали «провокативний вогонь». «Втрат серед українських військових немає», – ідеться в ранковому зведенні.

«Певне напруження й надалі зберігається у районі Авдіївської промзони. Тут ввечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомляє штаб.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясинуватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.