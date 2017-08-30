Іран відкинув заклик США щодо огляду військових об’єктів інспекторами ООН

Президент Ірану Хасан Роугані 29 серпня відкинув вимогу Сполучених Штатів, щоб ядерні інспектори ООН відвідали іранські військові бази. У виступі на телебаченні Роугані заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) навряд чи погодиться на такі візити.

«Наші відносини з МАГАТЕ визначаються правилами, а не Сполученими Штатами. Я бачу як малоймовірне, що МАГАТЕ схвалить прохання про перевірки, але навіть якщо воно це зробить, ми не погодимося», – сказав президент Ірану.

Він також додав, що Сполучені Штати матимуть незначну підтримку союзників, якщо намагатимуться відмовитися від ядерної угоди, укладеної 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Минулого тижня посол США в ООН Ніккі Гейлі запропонувала: інcпектори МАГАТЕ мають отримати доступ до воєнних об’єктів Ірану, щоб Тегеран не міг приховати таємну ядерну діяльність.