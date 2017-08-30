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30 Серпень 2017, Київ 09:20
Новини | Міжнародні

Іран відкинув заклик США щодо огляду військових об’єктів інспекторами ООН

Президент Ірану Хасан Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані 29 серпня відкинув вимогу Сполучених Штатів, щоб ядерні інспектори ООН відвідали іранські військові бази. У виступі на телебаченні Роугані заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) навряд чи погодиться на такі візити.

«Наші відносини з МАГАТЕ визначаються правилами, а не Сполученими Штатами. Я бачу як малоймовірне, що МАГАТЕ схвалить прохання про перевірки, але навіть якщо воно це зробить, ми не погодимося», – сказав президент Ірану.

Він також додав, що Сполучені Штати матимуть незначну підтримку союзників, якщо намагатимуться відмовитися від ядерної угоди, укладеної 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Минулого тижня посол США в ООН Ніккі Гейлі запропонувала: інcпектори МАГАТЕ мають отримати доступ до воєнних об’єктів Ірану, щоб Тегеран не міг приховати таємну ядерну діяльність.

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