Леся Цуренко програла на тенісному US Open

Киянка Леся Цуренко стала першою українською тенісисткою, яка завершила виступи на відкритому чемпіонаті США.

У першому колі Цуренко не змогла знайти свою гру в протистоянні з досвідченою бельгійкою, півфіналісткою US Open 2009 року Яніною Вікмаєр. Поєдинок завершився за 1 годину і 22 хвилини з рахунком 3:6, 1:6.

Через дощ не змогла дограти свій матч першого раунду четверта ракетка світу Еліна Світоліна. Харків’янка впевнено (6:0) виграла перший сет у чешки Катерини Синякової, а в другій партії зав’язалася боротьба. Гра зупинилася за рахунку 6:6, на тай-брейку в момент переривання гри Світоліна вела перед – 2:1.

Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов не зміг навіть розпочати свій поєдинок проти німця Яна-Леннарда Штруффа.

Догравання зустрічі Світоліна – Синякова та весь поєдинок Долгополов – Штруфф заплановані на 18:00 за київським часом (11:00 у Нью-Йорку) 30 серпня.