США: в потерпілому від повені Х’юстоні запроваджена комендантська година

Влада потерпілого внаслідок буревію «Гарві» та викликаної ним повені американського міста Х’юстон оголосила 29 серпня про запровадження комендантської години, щоб запобігти розкраданням з евакуйованих будинків.

Чиновники заявили, що комендантська година в четвертому за кількістю населення місті країни діятиме з півночі до 5:00 на невизначений час. «Ви не можете їхати чи перебувати в публічному місці, оскільки у нас були проблеми з озброєними грабежами, з людьми з вогнепальною зброєю», – сказав начальник поліції Х’юстона Арт Ачеведо.

Рекордні опади викликали безпрецедентну повінь, яка змусила десятки тисяч людей тікати зі своїх будинків і шукати притулку на стадіонах, у церквах та в інших місцях, відкритих для тимчасово безпритульних.

Х’юстонські чиновники повідомили, що підготувалися до тимчасового проживання 19 тисяч людей, Американський Червоний Хрест вказав, що надав притулок 17 тисячам потерпілих. Поліція заявила, що врятувала понад 13 тисяч людей у Х’юстоні.

Раніше влада повідомила про щонайменше десяток смертей від буревію «Гарві».

Під час візиту на південний схід штату Техас 29 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа мала «епічні розміри».

Станом на північ 30 серпня, як свідчать дані американського погодного сайту wunderground.com, зливи в Х’юстоні припинилися. Синоптики не прогнозують нових злив принаймні до початку наступного тижня.