Сарган: у Миколаєві затриманий кримінальний авторитет, який впливав на владу

У Миколаєві 29 серпня під час спецоперації, здійсненої співробітниками Генпрокуратури та СБУ, затриманий громадянин Михайло Титов. Про це повідомила речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, назвавши затриманого «фігурантом кримінальної хроніки на півдні України».

«Він – судимий за подвійне вбивство громадянин Михайло Титов, куди більше відомий миколаївцям як «Мультик». До вчора він «тримав» Миколаївщину в своїх руках», – твердить Сарган.

Речниця Луценка також наводить «відео для розуміння, як кримінальний авторитет може керувати політиком обласного рівня», на якому записана розмова двох чоловіків із голосами, схожими на голоси Титова та голови фракції «Опозиційного блоку» в Миколаївській обласній раді Володимира Фроленка.

В офіційному повідомленні на сайті Генпрокуратури 29 серпня йшлося, що «в Миколаєві прокуратурою Миколаївської області, слідчими та процесуальними керівниками військової прокуратури Південного регіону, Службою безпеки та Національною поліцією в області проводяться слідчі дії, зокрема ряд обшуків, в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та вчинення інших тяжких злочинів».