Старший син Трампа погодився свідчити в комітет Сенату США

У США комітет Сенату з питань правосуддя оголосив, що старший син президента Дональда Трампа погодився особисто свідчити в межах розслідування звинувачень щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Дата слухання у вересні узгоджена, але не оголошена, розмова відбуватиметься в закритому режимі.

Дональд Трамп-молодший також погодився надати документи, яких вимагає комітет, повідомили сенатор-республіканець Чак Грасслі та його колега з Демократичної патії Дайан Файнштейн у спільній заяві 29 серпня.

Розслідування, здійснювані в Конгресі і та міністерстві юстиції, зосереджені на зустрічі Трампа-молодшого з кількома росіянами у червні 2016 року. Син Трампа пішов на цю зустріч, оскільки йому обіцяли надати інформацію, яка могла зашкодити суперниці батька на виборах, висуванці Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Телекомпанія CNN 29 серпня повідомила, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який також проводить розслідування щодо ймовірного втручання Росії, викликав на допит двох людей, пов’язаних із колишнім керівником виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом – його екс-адвоката Мелісу Лаурензу та речника Джейсона Малоні.

Трамп заперечує будь-яку координацію своєї виборчої кампанії з Росією і називає розслідування «полюванням на відьом». Москва також заперечує втручання в американські вибори.