«Репортери без кордонів» вимагають звільнення азербайджанського журналіста-розслідувача

Міжнародна правозахисна група «Репортери без кордонів» 29 серпня закликала негайно звільнити азербайджанського журналіста-розслідувача Афгана Мухтарлі, який був викрадений у Грузії та затриманий в Азербайджані три місяці тому.
Група засудила владу Азербайджану за «переслідування незалежних журналістів, таких як Мухтарлі».
«Затримання Афгана Мухтарлі є ганьбою як для Азербайджану, так і для Грузії», – сказав Йоганн Бір, голова офісу «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії. «Ми знову звертаємося до азербайджанської влади з проханням негайно звільнити цього журналіста та відмовитися від сфабрикованих звинувачень, висунутих проти нього. А влада Грузії має з’ясувати, як він був викрадений», – додав Бір.
За даними «Репортерів без кордонів», Мухтарлі почувається добре, попри діабет і підвищений кров’яний тиск, але його адвокати та дружина кажуть, що він втратив 21 кілограм з моменту викрадення, йому иакож іноді відмовляють у доступі до медичних закладів та візитів родичів.
Бакинський суд продовжив тимчасове затримання Мухтарлі до 21 жовтня. Мухтарлі, який працював на незалежному сайті новин «Мейдан», часто писав про урядову корупцію.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ