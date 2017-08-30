«Репортери без кордонів» вимагають звільнення азербайджанського журналіста-розслідувача

Міжнародна правозахисна група «Репортери без кордонів» 29 серпня закликала негайно звільнити азербайджанського журналіста-розслідувача Афгана Мухтарлі, який був викрадений у Грузії та затриманий в Азербайджані три місяці тому.

Група засудила владу Азербайджану за «переслідування незалежних журналістів, таких як Мухтарлі».

«Затримання Афгана Мухтарлі є ганьбою як для Азербайджану, так і для Грузії», – сказав Йоганн Бір, голова офісу «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії. «Ми знову звертаємося до азербайджанської влади з проханням негайно звільнити цього журналіста та відмовитися від сфабрикованих звинувачень, висунутих проти нього. А влада Грузії має з’ясувати, як він був викрадений», – додав Бір.

За даними «Репортерів без кордонів», Мухтарлі почувається добре, попри діабет і підвищений кров’яний тиск, але його адвокати та дружина кажуть, що він втратив 21 кілограм з моменту викрадення, йому иакож іноді відмовляють у доступі до медичних закладів та візитів родичів.

Бакинський суд продовжив тимчасове затримання Мухтарлі до 21 жовтня. Мухтарлі, який працював на незалежному сайті новин «Мейдан», часто писав про урядову корупцію.