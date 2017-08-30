В Афганістані напали на будинок парламентаря: загинули 2 охоронців

Двоє охоронців загинули, один поранений внаслідок нападу смертника на будинок парламентаря у провінції Нанґаргар на сході Афганістану, повідомляє влада країни.

Речник губернатора провінції Атаулли Хогяні повідомив, що смертник підірвався поблизу будинку депутата Захіра Кадера в центральному місті провінції Джалалабаді вранці 30 серпня. Ще одного нападника застрелила охорона.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальності за напад.

В останні місяці ситуація з безпекою у провінції Нанґаргар погіршилася. У регіоні діють угруповання «Талібан» й «Ісламська держава».