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30 Серпень 2017, Київ 13:49
Новини | Міжнародні

В Афганістані напали на будинок парламентаря: загинули 2 охоронців

Представники силових структур Афганістану на місці нападу в Джалалабаді, 30 серпня 2017 року

Двоє охоронців загинули, один поранений внаслідок нападу смертника на будинок парламентаря у провінції Нанґаргар на сході Афганістану, повідомляє влада країни.

Речник губернатора провінції Атаулли Хогяні повідомив, що смертник підірвався поблизу будинку депутата Захіра Кадера в центральному місті провінції Джалалабаді вранці 30 серпня. Ще одного нападника застрелила охорона.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальності за напад.

В останні місяці ситуація з безпекою у провінції Нанґаргар погіршилася. У регіоні діють угруповання «Талібан» й «Ісламська держава».

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