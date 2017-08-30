У Харкові побили антикорупціонера, депутата облради

У Харкові посеред дня невідомі скоїли напад на депутата обласної ради від фракції «Самопоміч», голови правління харківського Антикорупційного центру Дмитра Булаха.

Як повідомив Радіо Свобода колега Булаха по Антикорупційному центру Ігор Черняк, Дмитра з травмами привезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де мають провести обстеження.

За словами Черняка, у Булаха розбита голова. Сам Булах наразі не відповідає на телефонні дзвінки, оскільки вже перебуває на діагностиці.

Раніше він розповів агенції MediaPort, що його перестріли двоє невідомих чоловіків по виході з дому біля станції метро «Тракторний завод».

Громадський активіст і облдепутат пов’язує напад із діяльністю Антикорупційного центру, розслідування якого стосувалися фінансових зловживань в органах міської влади.

«Ми давно підозрювали, що нас прослуховували. І паралельно протягом останніх півроку з нами намагалися домовитися, щоб ми не лізли у певні теми. Але ми говорили, що не хочемо домовлятися», – заявив у коментарі Радіо Свобода член правління антикорупційного центру Дмитро Дробот і додав, що напад на Дмитра Булаха може бути пов’язаний з їхньою публікацією про «корпоративну схему, де проходить Добкін-Кернес», яка з’явилася напередодні.

В обласному управлінні поліції підтвердили факт нападу. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше члени харківського Антикорупційного центру заявляли про стеження за ними.

Дмитро Булах є співзасновником центру, який займається розслідуваннями фактів корупції серед чиновників і політиків.