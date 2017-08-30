ДСНС: пожежний літак прибув до Грузії для допомоги у гасінні лісових пожеж

Літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій приземлився в Батумі для надання допомоги у гасінні лісових пожеж у Грузії.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 12:19 30 серпня пожежний літак Ан-32П ДСНС приземлився у Батумі.

Напередодні президент України Петро Порошенко доручив надавати Грузії допомогу у ліквідації пожеж у гірській місцевості.

20 серпня поблизу грузинського села Даба виникла пожежа в лісі, гасіння якої ускладнювали гірський рельєф, вітер і суха погода. Продовжується пожежа в лісі поблизу курорту Абастумани в регіоні Самцхе-Джавахети. Сьогодні планують для гасіння пожежі залучити український літак.