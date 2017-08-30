ЗМІ: у Росії затримали колишнього члена Ради федерації від Чечні Джабраїлова

Російські ЗМІ повідомляють про затримання у Москві бізнесмена і колишнього члена Ради федерації від Чечні Умара Джабраїлова у справі про стрілянину в одному з московських готелів.

За даними державного агентства ТАСС, поліція Москви 30 серпня відкрила справу за статтею «хуліганство». Як повідомляє агентство, підозрюваний декілька разів вистрелив у стелю в готелі, розташованому поблизу Красної площі. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Наразі невідомо, чи Джабраїлов все ще залишається під вартою.

Умар Джабраїлов представляв Чечню в Раді федерації від 2004 до 2009 року. Він також обіймав посаду заступника голови комітету Ради федерації з міжнародних справ і входив у російську делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи. Джабраїлов також займався будівельним і готельним бізнесом. Він є засновником групи «Аванті», яка називає своєю метою розвиток бізнес-патріотизму в Росії.