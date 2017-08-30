ЮНІСЕФ: понад 180 мільйонів людей через військові конфлікти не мають доступу до питної води

Понад 180 мільйонів людей через війни і військові конфлікти не мають доступу до питної води. Про це повідомляє міжнародна організація ЮНІСЕФ.

Експерти організації зазначають, що сторони конфлікту іноді навмисно припиняють водопостачання цілих районів, зокрема в Сирії в 2016 году сталося 30 подібних випадків.

За даними ЮНІСЕФ, на північному сході Нігерії в результаті бойових дій пошкоджено 75 відсотків системи водопостачання, у Південному Судані постраждали половина пунктів водозберігання, а в Ємені без води можуть залишитися найбільші міста.

У ЮНІСЕФ нагадують, що доступ до води – це право, а не привілей, особливо в умовах конфлікту і в надзвичайних ситуаціях. Відсутність доступу до чистої води веде, зокрема, до розповсюдження небезпечних захворювань.

У Ємені понад 250 тисяч дітей страждають холерою, спалах цієї хвороби зареєстрований в Південному Судані – з червня холерою там заразились 19 тисяч людей.