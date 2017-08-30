Запоріжжя: активісти закликають знизити рівень допорогових закупівель, які проводяться поза ProZorro

Біля Запорізької міськради активісти провели акцію за зниження рівня допорогових закупівель товарів і послуг для міста, які проводяться поза системою ProZorro.

Активісти принесли до будівлі мерії символічну гривню номіналом 200 мільйонів з портретом міського голови Запоріжжя Володимира Буряка. Усі охочі могли «відпиляти» від цієї «гривні» шматок – таким чином взяти участь у розподілі коштів громади.

За словами організаторів акції, упродовж останнього півроку фірми, наближені до міського голови і депутатів міської ради, що раніше працювали на одному підприємстві разом з мером Запоріжжя, отримали через допорогові закупівлі товарів та послуг для міста близько 200 мільйонів гривень.

На думку організаторів заходу, це стало можливим завдяки одноосібним рішенням міського голови Запоріжжя про підвищення ставки допорогових закупівель. Втім, активісти зазначають, що, незважаючи на наявність конфлікту інтересів, дії міської влади є формально законними, тому шляхом протесту намагаються привернути увагу громади до цієї проблеми.

«Законом передбачені «допороги». Але в інших містах, наприклад у Дніпрі, вони набагато нижчі. Це дозволяє проводити конкурси на 100 тисяч, коли підприємці можуть брати участь. А тут вони по-факту підняли «допороги» розпорядженнями, хоча можна було зробити нижчі. 220 мільйонів – це лише за півроку. Зараз допорогові суми на проведення робіт – 500 тисяч, а на товари та послуги – до 200 тисяч гривень. А були спочатку суми від 10 та 50 тисяч, тобто все піднялось у 10 разів», – стверджує учасник акції, запорізький журналіст Анатолій Остапенко.

Він зауважує, що завдяки «допорогам» зараз можна проводити тендер без конкурсу – це нівелює всю систему ProZorro і прозорих закупок.

«В нас малий бізнес не може брати участь, бо там вже все «розпилено» між своїми компаніями», –наголошує Остапенко.

Організатори акції передали символічний шматок «відпиляного бюджету» міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку.

Мер заявляє, що діє в рамках чинного законодавства.

«Мотивація дуже проста – для того, що виконувати послуги, які потрібні, і потрібні роботи. Дайте відповідь на одне питання: я порушив закон? Ні. Тоді у чому проблема? Я мав працювати в рамках закону. У ньому написано, що 200 тисяч і півтора мільйони для робіт через ProZorro», – сказав під час зустрічі з активістами міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Раніше посадовці Запорізької мерії посіли останні позиції в рейтингах прозорості місцевої влади за від організації Transparency International Україна та «Опори» за 2016 рік.