ГПУ: у справі про стрілянину в Княжичах повідомили про підозру трьом службовцям Нацполіції

Генпрокуратура повідомила про підозру трьом службовим особам Нацполіції у справі про стрілянину в селі Княжичі.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, до суду підготували клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Генпрокуратурі зазначають, що ці посадовці організовували і забезпечували застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у Княжичах.

Трьох службових осіб Нацполіції оголосили підозру за статтями «перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків, умисне вбивство двох і більше осіб та вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

За версією поліції, уночі 4 грудня минулого року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

Пізніше в МВС повідомили, що затримали чотирьох осіб на в’їзді до Києва зі зброєю і спецобладнанням. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що йдеться про осіб, які могли готувати розбій у Княжичах, але втекли, почувши перестрілку.

Одразу після інциденту в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян не виключив, що до складу злочинної групи, яка займалася розбійними нападами в Києві та області, входили кілька осіб, серед яких і ті, хто працював у правоохоронних органах або був з ними пов’язаний.

ГПУ розслідує обставини перестрілки. Крім того, поліція проводила службове розслідування, за результатами якого звільнили 7 офіцерів, які обіймали керівні й оперативні посади. Як повідомляли у поліції, звільнили керівника карного розшуку Києва, який «безпосередньо відповідав за підготовку й проведення операції, керівників оперативної служби, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події». У Нацполіції також заявили, що ці посадовці, не оцінивши обстановку на місці події, доповіли керівництву недостовірну інформацію.