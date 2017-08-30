До України завтра надійдуть майже 5 тисяч стентів – Супрун

До України завтра надійдуть майже 5 тисяч стентів, які закупила британська закупівельна агенція Crown Agents. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Майже п’ять тисяч стентів завтра будуть у Києві, розвозити (по областях – ред.) будемо їх від п’ятниці. Це стенти, які закупила міжнародна організація «Crown agency». Я думаю, буде достатньо стентів, щоб ми могли надати всім пацієнтам, які мають гострий інфаркт. Ми також змінили розподіл цих стентів, ми тепер розподіляємо їх і надаємо туди, де працюють ангіографи 24 години на добу», – розповіла Супрун.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я, закупівельна агенція придбала 10 тисяч стентів, удвічі дешевше, ніж минулого року. На зекономлені кошти, додала Супрун, Міністерство охорони здоров’я компенсує річну потребу в стентах.

«Загальна потреба в стентах – до 20 тисяч щороку. Ми закупили 10 тисяч стентів за 50% тих коштів, які були виділені у 2015 році. Тому ми маємо запас тих коштів і закуповуємо до 100% потреби. Тому сподіваємося, що до кінця року в країні буде до 20 тисяч стентів. І ми зможемо забезпечити всіх, хто мають інфаркт», – розповіла Супрун.

Як зазначають в МОЗ, на закупівлю стентів та супутнього обладнання було виділено 155,8 мільйонів гривень. Понад 7 тисяч корнарних стентів закупили в США, понад 2,5 тисяч – в Європі. Вартість одного стенту – від 70 до 150 доларів.

За даними МОЗ, щорічно практично 25 тисяч українців потребують проведення процедур ургентного коронарного стентування у випадках гострого інфаркту міокарда.