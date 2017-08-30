Чільний посадовець ООН із прав людини розкритикував президента США за напади на ЗМІ й расистські заяви

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його «небезпечні», за його словами, напади на засоби інформації. За його словами, такі дії президента США підривають свободу преси і можуть призвести до розпалювання ненависті проти журналістів.

Крім того, комісар висловив занепокоєння через неодноразові заяви Трампа щодо жіноцтва, мексиканців, мусульман та інших груп, які представник ООН назвав «грубо безвідповідальними». За його словами, такі коментарі президента можуть підбурити людей зі схожими поглядами посилити напади на ці групи.

Зейд Раад аль-Хусейн, йорданський дипломат, колишній посол Йорданії у США, є першим мусульманином і арабом на чільній посаді в ООН. Він також був одним із тих, хто брав участь у створенні Міжнародного кримінального суду.