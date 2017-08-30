МЗС: понад 400 людей вважаються зниклими безвісти за час конфлікту на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що у списках зниклих безвісти за час конфлікту на сході Україні є понад 400 людей.

Як повідомляє прес-служба міністерства, розшук унеможливлюється через перешкоди, які чинять підтримувані Росією бойовики, і систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій до території окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму особливе обурення викликають факти викрадення та зникнення безвісти українців та кримських татар, які переслідуються окупаційною владою через їхню політичну або громадянську позицію», – йдеться у заяві МЗС.

Водночас українська сторона висловлює вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як нейтральному посереднику за активну участь у розв’язанні проблеми зниклих безвісти і наданні підтримки їхнім родинам.

За даними СБУ, станом на березень зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважалися 418 людей.

30 серпня у світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти, проголошений у 2010 році Генеральною Асамблеєю ООН.