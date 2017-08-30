Документи щодо дисидентів психлікарні Дніпра передадуть в Інститут нацпам’яті – Супрун

Історії хвороб дисидентів і заручників КДБ, які зберігалися у дніпропетровській психіатричній лікарні, МОЗ передасть в Інститут національної пам’яті. Про це ефірі Радіо Свобода заявила виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, це вимушений крок, оскільки приміщення лікарні перебуває в «жахливому» стані. Водночас, додала Супрун, інші документи тимчасово зберігатимуться в Міністерстві охорони здоров’я.

«Ми працюємо над тим, щоб ми пацієнтів з тієї лікарні перевезли в інші лікарні, бо умови там жахливі. У них залишався архів діловодства ще до 1991 року, хоча це мало вже бути передано в Державний архів. Щоб захистити, щоб він не був знищений, ми тимчасово його переносимо в МОЗ. Більшість документів – це звичайні історії хвороб. Ті, які мають значення, що стосуються або дисидентів, або тих, хто заарештований КДБ або МВС, – ці архіви ми передамо в Інститут національної пам’яті», – сказала вона.

В.о. міністра охорони здоров’я запевняє, що всі персональні дані будуть захищені відповідно до закону.

Радянський політв’язень, лікар-психіатр Семен Глузман висловив занепокоєння щодо долі «унікальних» документів дисидентів і в’язнів радянської системи, які до цього часу не були систематизовані. За його словами, є щонайменше 700 файлів щодо силою запроторених до психіатричної лікарні дисидентів, зокрема, Івана Плюща.

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