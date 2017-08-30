Військові повідомили про позитивну динаміку зменшення числа обстрілів

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили про позитивну динаміку зменшення числа обстрілів за період нового перемир’я.

«На мапі Донецької та Луганської областей у районі проведення АТО залишається лише декілька точок, де зберігається напруження і противник продовжує провокативні обстріли», – мовиться в повідомленні і наведено приклади таких обстрілів.

Зокрема, в Донецькій області це була Авдіївська промзона, де бойовики від півночі неприцільно стріляли з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецького озброєння, а близько 14-ї години неприцільно випустили 2 міни калібру 82 міліметри.

Про ймовірні втрати українських військ нічого не згадано.

«У свою чергу, командування українських частин і підрозділів на лінії розмежування робить все, аби унеможливити активне вогневе протистояння. Ми готові до мирного діалогу. Водночас у разі загострення обстановки Збройні сили України мають достатньо сил і засобів, аби гідно відповісти ворогові у разі наступальних дій та агресивних обстрілів наших позицій», – наголошено в повідомленні.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, зі свого боку, про загибель одного бойовика біля Ясинуватої, що на окупованій території прилягає до вільної Авдіївки і Авдіївської промзони. За їхнім твердженням, це сталося о 14.25 унаслідок обстрілу українськими військами їхніх позицій із 82-міліметрових мінометів, гранатомета і стрілецької зброї.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини не подавали їхніх заяв про становище на фронті за середу. Попередніми днями вони теж звинувачували в обстрілах війська українського уряду.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.