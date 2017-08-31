Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Більшість обстрілів були недовготривалі і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 30 серпня.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.