ОБСЄ закликає Естонію скасувати заборону акредитації трьох російських журналістів

Організація безпеки та співпраці в Європі 30 серпня закликала Естонію скасувати рішення про заборону роботи трьох російських журналістів на вересневому саміті ЄС у Таллінні.

«Я закликаю Естонію переглянути відмову в акредитації», – заявив у мережі мікроблогів Twitter представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір.

Естонія вказала, що журналістам із Росії відмовили в акредитації на зустріч міністрів закордонних справ ЄС 7 вересня, оскільки їхній роботодавець «сприяє ворожій, підривній діяльності та пропаганді під прикриттям свободи преси». Про це офіс Естонії в ЄС 29 серпня заявив брюссельському виданню EUobserver.

Російська інформагенція ТАСС повідомила, що журналісти, яким відмовлено в акредитації, представляють інформагенцію Russia Today, натомість видання EUobserver твердить, що ці люди працюють на фірму з такою ж назвою російською мовою – «Россия Сегодня». Ця фірма володіє сайтом «Спутник», який EUobserver назвав «сумновідомим» через публікації «фальшивого антизахідного змісту».

Раніше Європарламент назвав «Спутник» «псевдоінформаційним агентством», а міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» означила цей сайт «ворогом журналістики».

Натомість інше журналістське об’єднання, Європейська федерація журналістів, захищає право цього видання на висвітлення подій. Голова Європейського журналістського об’єднання Рікардо Гутьєррез звинуватив Естонію в «серйозній атаці на свободу засобів масової інформації», інформує EUobserver.

Міністерство закордонних справ Росії також заявляє, що «здивоване» діями Естонії.