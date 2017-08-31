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31 Серпень 2017, Київ 09:25
Новини | Суспільство

Світоліна та Долгополов вийшли до другого кола тенісного US Open

Еліна Світоліна

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли до другого кола відкритого чемпіонату США.

30 серпня Світоліна невдало розпочала догравання матчу першого кола проти чешки Катерини Синякової – Еліна програла другий сет на тай-брейку. Але у вирішальній партії харків’янка виграла – 6:3. У наступному раунді українка зіграє з росіянкою Євгенією Родіною.

Олександр Долгополов провів важкий п’ятисетовий поєдинок проти 49-ї ракетки світу, німця Яна-Леннарда Штруффа – 3:6, 6:3 6:2, 1:6, 6:3. Наступним суперником Долгополова став 15-й сіяний у Нью-Йорку чех Томаш Бердих.

Єдиною втратою України в третій ігровий день US Open стала поразка Катерини Козлової. Вона в другому колі поступилася 16-й сіяній на турнірі латвійці Анастасії Севастовій – двічі по 4:6.

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