Кількість жертв буревію «Гарві» зросла до щонайменше 31

Станом на 31 серпня сягнула 31 кількість підтверджених випадків смерті внаслідок буревію «Гарві» та повені, яку він спричинив. Більшість загиблих потонули, коли в четвертому місті США Г’юстоні та прилеглих до нього територіях штату Техас стала швидко прибувати вода.

Попри те, що нині шторм втратив силу, Національний центр ураганів США попередив, що «катастрофічні та загрозливі для життя повені триватимуть упродовж усього тижня в Г’юстоні, Б’юмонті, Порт-Артурі та прилеглих до них районах, а також на південному заході штату Луїзіана».

Тим часом хімічна компанія Arkema попередила, що вона впродовж наступних шести днів не зможе належним чином гарантувати безпеку свого заводу в Кросбі, штат Техас, оскільки система охолодження на підприємстві зруйнована. Компанія повідомила, що співробітники та жителі прилеглих до заводу територій були евакуйовані. Водночас Arkema заявляє, що «найгірший сценарій» із вибухом, який зашкодить понад мільйону жителів, є «дуже малоймовірним».