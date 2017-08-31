Станіслава Клиха перевели з в’язниці до лікарні в російському Магнітогорську – адвокат

Незаконного засудженого в Росії українця Станіслава Клиха перевели з в’язниці до лікарні в місті Магнітогорську, що на Уралі. Про це у Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.

«За останньою інформацією, Станіслав Клих перебуває в лікарні в Магнітогорську, а не в Челябінську, як повідомлялося минулого тижня. У зв’язку з чим його туди перевели і який у нього діагноз, рідним офіційно не повідомляють», – написав адвокат.

У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Микола Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Ічкерію.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.