Посол Росії у США закликав до відновлення прямих контактів Москви та Вашингтона

Новий посол Росії в США Анатолій Антонов 30 серпня закликав відновити регулярні прямі контакти між військовими, розвідками та керівниками зовнішньої політики Москви та Вашингтона.

В інтерв’ю виданню «Коммерсант» дипломат сказав, що «прийшов час відновити спільні зустрічі», зокрема, між керівниками спецслужб Росії та американських ЦРУ та ФБР. Антонов вважає, що це пожвавить боротьбу з тероризмом та кібератаками.

«Ми зацікавлені в тому, щоб повернути нормальні двосторонні відносини. Чим ближчі наші країни одна до одної, тим сильнішою стає міжнародна безпека. Я переконаний, що це служить інтересам росіян і американців», – твердить новий посол США в Росії.

Військові контакти між Москвою та Вашингтоном були заморожені в 2014 році після того, як Росія незаконно анексувала український кримський півострів. Контакти між Росією та США нині підтримують міністр закордонних справ Сергій Лавров та держсекретар Рекс Тіллерсон та інші дипломати.