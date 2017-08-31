У Києві відкрили пам’ятну дошку загиблим під Верховною Радою нацгвардійцям

У Києві 31 серпня відкрили меморіальну дошку військовослужбовцям Національної гвардії, які загинули внаслідок травм, отриманих востанній день літа 2015 року під стінами Верховної Ради.

На заходах зі вшанування пам’яті загиблих міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що військовослужбовці Національної гвардії відтепер складатимуть присягу на вірність українському народові саме на площі перед парламентом.

«Молоді хлопці прийшли під стіни Верховної Ради захищати демократію. Але загинули в самісінькому центрі Києва. За тисячу кілометрів від фронту. Я хочу, щоб кожен політик, який організовує такі заходи, ніс не лише політичну відповідальність, але і людську», – відзначив також Аваков.

31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля парламенту відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення «Січ» МВС України Ігоря Гуменюка. Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня оголосили членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.