Росіян турбують зростання цін і бідність – соціологи

Росіяни вважають найгострішими проблемами своєї країни зростання цін, безробіття, бідність і зубожіння, а найменше їх турбує обмеження демократичних свобод. Про це свідчать дані опитування, проведеного в серпні соціологами «Левада-центру».

Більшість респондентів (61%) назвали найсерйознішою проблемою зростання цін. У серпні 1999 року так вважало рекордне число росіян – 86%, рік тому – 72%. Бідність і зубожіння населення хвилюють 45% респондентів, зростання безробіття – третину. Така ж кількість росіян стурбована корупцією.

Найменше опитаних, 4%, сказали, що їх найсильніше турбує обмеження громадянських прав, демократичних свобод і тиск на незалежні засоби масової інформації. За весь час досліджень цей показник жодного разу не перевищив 5%, відзначають соціологи.