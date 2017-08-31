Індія: щонайменше сім людей загинули внаслідок обвалу будівлі у Мумбаї

Влада Індії повідомляє про загибель щонайменше семи людей, поранення 30 внаслідок обвалу житлового будинку в густонаселеному районі Мумбаї.

Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив.

Поліція підозрює, що причиною обвалу майже 100-річної будівлі стали сильні дощі, які послабили фундамент.

Внаслідок повеней, спричинених зливами, загинули понад 10 людей.

Це вже третя будівля, зруйнована у Мумбаї за минулий місяць.

Щороку в Індії внаслідок обвалів будівель гинуть десятки людей. Причиною руйнувань називають погані стандарти будівництва і зношення будинків.