Індія: щонайменше сім людей загинули внаслідок обвалу будівлі у Мумбаї

Влада Індії повідомляє про загибель щонайменше семи людей, поранення 30 внаслідок обвалу житлового будинку в густонаселеному районі Мумбаї.
Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив.
Поліція підозрює, що причиною обвалу майже 100-річної будівлі стали сильні дощі, які послабили фундамент.
Внаслідок повеней, спричинених зливами, загинули понад 10 людей.
Це вже третя будівля, зруйнована у Мумбаї за минулий місяць.
Щороку в Індії внаслідок обвалів будівель гинуть десятки людей. Причиною руйнувань називають погані стандарти будівництва і зношення будинків.
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