МЗС: українці не постраждали в аварії поїздів у Польщі

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Польщі, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За даними польської залізниці, пасажирський і вантажний поїзди зіткнулися на півночі Польщі пізно ввечері 30 серпня, постраждали понад 20 людей.

Причину аварії з’ясовують.