Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Серпень 2017, Київ 13:56
Новини | Події

МЗС: українці не постраждали в аварії поїздів у Польщі

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Польщі, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За даними польської залізниці, пасажирський і вантажний поїзди зіткнулися на півночі Польщі пізно ввечері 30 серпня, постраждали понад 20 людей.

Причину аварії з’ясовують.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG