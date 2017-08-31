Державіаслужба: на ринок України зайшли три іноземні авіакомпанії за останні два роки

За останні два роки на український ринок зайшли три іноземні авіакомпанії: сербська AirSerbia, польська SprintAir, катарська Qatar Airways. Про це повідомила Державна авіаційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Державіаслужбі також зазначають, що італійська авіакомпанія Ernest S.p.A. планує розпочати рейси з України наприкінці вересня 2017 року,рейси мають здійснювати зі Львова до Мілану. Наразі квитків у продажу немає.

З початку 2014 року регулярні авіарейси з України почали виконувати 13 нових іноземних авіакомпаній, додають у Державній авіаційній службі.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.