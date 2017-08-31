У Британії вшановують пам’ять принцеси Діани у 20-річчя з дня її загибелі

У Великій Британії 31 серпня вшановують пам’ять принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 20 років тому. До Кенсингтонського палацу в Лондоні, який був резиденцією принцеси Діани, люди несуть квіти, свічки і записки.

Напередодні палац відвідали сини Діани принци Вільям і Гаррі. Однак офіційних жалобних заходів королівська сім’я не планує.

Перша дружина принца Чарльза Діана Спенсер стала символом своєї епохи. Вона займалася доброчинністю, вела активну боротьбу зі СНІДом і особисто спілкувалася з ВІЛ-інфікованими.

У 2002 році за результатами опитування телеканалу «Бі-Бі-Сі» принцеса увійшла в десятку великих британців усіх часів. Діана була дуже популярною серед жителів Великої Британії, її називали «королевою сердець».

Після розлучення з принцом Чарльзом в 1996 році Діана відмовилася від протокольних обов’язків принцеси, але продовжувала з’являтися на публіці. Вона загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року разом зі своїм другом Доді аль-Фаєдом. Автомобіль, в якому їхала Діана, переслідували папараці. Авто врізалося в опору в тунелі перед мостом Альма на набережній Сени.