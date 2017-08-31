Російський спецназ оточив сімферопольський храм УПЦ КП – архієпископ Климент

Російський спецназ оточив храм Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі, який від ранку сьогодніблокують силовики. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

«Перший поверх заблокований, стоїть охорона в чорному камуфляжі – спецназ, ходить представник фонду майна, зламані двері з боку каплиці храму Христа Спасителя, з боку вулиці зламали вже двері. Зустрівся з помічником Аксьонова, написав лист з проханням на зустріч завтра, завтра буде відомо, чи відбудеться зустріч», – розповів Климент.

Він уточнив, що досі чекає приїзду медиків, яких довелося викликати через травму, яку нанесли Клименту представники силових відомств.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Як повідомив директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун, майно українського храму в Криму попсували.

Виконавча служба поки не коментує те, що відбувається. Крим.Реалії з’ясовують подробиці події.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада півострова захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Значна частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.