«Укргазвидобування» звернулося до суду через бездіяльність Держгеонадр

Компанія «Укргазвидобування» подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на бездіяльність Державної служби геології та надр.

Як повідомляє прес-служба компанії, у процесі отримання і продовження строку дії спеціальних дозволів на користування старими родовищами «Укргазвидобування» зіштовхнулося із «проблемами затримання видачі бланків спецдозволів, і ухвалення рішень щодо продовження строку дії дозволів».

В «Укргазвидобуванні» заявляють, що компанія вже понад три місяці не може отримати документи, які б підтверджували перед третіми особами право на здійснення видобутку на діючих родовищах.

У Держгеонадрах наразі цю ситуації не коментували.

Державна служба геології та надр України, серед іншого, видає спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі нафтогазоносними надрами), зупиняє та анульовує дію спеціальних дозволів на користування надрами.