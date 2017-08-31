На Донбасі покажуть найкращі документальні фільми міжнародного фестивалю «86»

У містах Донецької і Луганської областей в межах проекту «86: Післямова» пройдуть покази найкращих документальних стрічок, які зняли жителі Донбасу.

Частину робіт презентуватимуть самі режисери і герої фільмів.

Від сьогодні стартує показ коротких документальних стрічок, учасників кіномайстерні MyStreetFilms, в межах якої молодим режисерам запропонували зняти історію зі своєї вулиці. Цього року майстерня була присвячена Донеччині та Луганщині. Серед учасників був доброволець, який зняв фільм про стоматологічну бригаду на передовій, також була 14-річна режисер з Мар’їнки.

Проект існує протягом 3 років та проходить у місті Славутич, що розташований неподалік Чорнобиля. За словами організаторів кіномайстерні, головна мета показів на Донбасі – щоб фільми про схід України мали змогу побачити самі жителі Донеччини і Луганщини, адже у цих стрічках розповідають про їхній рідний регіон.

Покази «86: Післямови» триватимуть до 10 вересня. Вхід вільний. Фільми покажуть у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Сєвєродонецьку і Рубіжному. Також у програмі показів й відомі «блокбастери» світової документалістики, серед них –фільми про Чорнобиль американських режисерів: «Чорнобильські бабусі» (Голлі Морріс, Енн Боґарт) та «Російський дятел» (Чед Грасія). Останню стрічку приїде презентувати головний герой і художник-постановник стрічки Федір Александрович.