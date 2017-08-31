Нацрада оголосила попередження 4 телеканалам медіа-групи «Інтер»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланових перевірок телеканалів «Інтер», «НТН», «Піксель TV» і «Ентер-фільм» оголосили попередження.

Як повідомляє прес-служба Нацради, до телеканалів застосували санкції «оголошення попередження» за порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

За даними Нацради, у лютому – березні цього року на телеканалах зафіксовані порушення, оскільки у проміжку часу між 07:00 та 23:00 не було дотримано пропорцій між українськими та іноземними передачами.

За даними Нацради, в ефірі телеканалу «Інтер» частка передач європейського виробництва, а також США і Канади становила 57% загального тижневого обсягу мовлення, в ефірі «НТН» вона становила 56,8%, а частка передач українського виробництва – 32% загального тижневого обсягу мовлення. Відповідно частки передач європейського та українського виробництва телеканалу «Піксель TV» становили 66,4% і 24,7%, а телеканалу «Ентер-фільм» – 37% і 22% загального тижневого обсягу мовлення.

Відповідно до закону, передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше як 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше як 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

«Інтер Медіа Груп» – одна з найбільших українських медіа-груп, до якої входять дев’ять телеканалів: «Інтер», «НТН», «К1», «К2», «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільмів», «Інтер+».