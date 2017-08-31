Судові пристави, які прийшли до храму, не надали жодних документів – архієпископ Климент

Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент заявляє, що російські судові пристави за підтримки силовиків увійшли 31 серпня до храму «незаконно, не надавши документів».

«Вранці прийшла ціла делегація. Було три представника з виконавчої служби (судові пристави – ред.), були представники фонду майна. Незаконно зрізали двері, що ведуть у коридор, в управління кримської єпархії. Вели вони себе по-хамськи, не надали документів», – зазначив Климент.

​За його словами, вони зламали двері, що ведуть на другий поверх, а на другому поверсі зламали двері, що ведуть до приміщення вівтаря.

«Що робили у вівтарі, хто був сьогодні в приміщенні церкви, – я не знаю. Коли я намагався прорватися через решітку, вони схопили мене за руку і виламали її», – обурився священик.

Він також поінформував, що російська поліція відмовилася приїжджати і зафіксувати факт злому дверей на другому поверсі храму, а також відмовилася розглядати «факт незаконного проникнення до приміщення управління єпархії».

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Як повідомив директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун, майно українського храму в Криму пошкодили.

Виконавча служба поки не коментує цю ситуацію. Проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії з’ясовує подробиці події.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Більша частина православних храмів і громад Криму та Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.